Donnarumma e le 200 presenze, Maldini: “Speriamo la storia continui”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gigio Donnarumma è stato premiato a Milanello da Paolo Maldini e Paolo Scaroni per le 200 presenze con la maglia del Milan.

A Gigio è stata regalata una maglietta con il numero 200 e nel riconoscimento Maldini ha dichiarato: “Il giocatore più giovane di sempre a raggiungere 200 presenze con la maglia del Milan. Ovviamente ci auguriamo che la tua storia possa continuare, per te, per i tuoi compagni. Complimenti per tutto. Grazie”.

Parole accompagnate da un applauso della squadra presente alla premiazione. Poi le parole di Scaroni: “Abbiamo preparato una piccola medaglia celebrativa. Questo sarà comunque un record perché nessuno a 21 anni riuscirà a fare 200 presenze col Milan”.

Infine, le parole dello stesso Donnarumma: “Ciao ragazzi! 200 presenze con la maglia del Milan sono un grandissimo traguardo per me. Spero possiate tornare presto allo stadio per darci un sostegno in più. Un abbraccio a tutti”.

