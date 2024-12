Álex Jiménez, autore di un'ottima prestazione personale contro il Genoa, verso un nuovo impiego al 'Bentegodi' per Verona-Milan di venerdì

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Verona-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si disputerà venerdì 20 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Bentegodi', ha ricordato come - per l'occasione - possa giocare titolare Francesco Camarda.