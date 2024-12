Verona-Milan, spazio a Camarda dal 1'? — Meglio di lui, in epoca moderna, con il Milan soltanto Gianluigi Donnarumma, che aveva 16 anni e 242 giorni il giorno del suo debutto in rossonero, per Milan-Sassuolo 2-1 del 25 ottobre 2015. Qualora andasse in gol in Verona-Milan, poi, Camarda potrebbe scrivere un'ulteriore pagina di storia.

In Serie A, infatti, potrebbe anticipare marcatori illustri come Roberto Mancini e Renato Buso, in gol a 16 anni e 10 mesi. Il gol in Champions League, per lui, rappresenterebbe l'apoteosi, perché diventerebbe il più giovane di sempre, in assoluto, nella storia della competizione. Ci era già riuscito, contro il Bruges: gioia cancellata dal V.A.R..

L'allenatore rossonero Paulo Fonseca, per il quotidiano sportivo nazionale, vorrebbe affidarsi nuovamente a lui, da titolare, per Verona-Milan poiché Camarda - anche grazie alla protezione del club rossonero, della famiglia e di chi ne cura gli interessi - ha dimostrato di saper reggere molto bene tutta la pressione.

Ha fame e voglia, cerca il primo gol da professionista — In campo, poi, inizia a muoversi come un veterano. Ha fame e voglia di emergere, si butta su ogni pallone, ha la qualità per essere pericoloso negli ultimi sedici metri. Adesso, forse, più degli esperti Álvaro Morata e Tammy Abraham, per giunta entrambi disponibili, ma in condizioni fisiche non ottimali.

Si muove con disinvoltura, senza timori. Gli manca, di fatto, solo il gol e ci si augura che possa arrivare al 'Bentegodi'. Per riuscirsi, ovviamente, avrà bisogno di più tempo, ovvero una partita intera e non semplici spezzoni di gara. Beh, a quanto pare per Fonseca ora è arrivato il momento di fare sul serio con lui.