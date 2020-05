Van Basten: “Baresi, il Cruijff dei difensori: bravo, elegante ma guerriero”

MILAN NEWS – Marco van Basten, ex attaccante del Diavolo e compagno di squadra di Franco Baresi, ha fatto gli auguri a ‘Kaiser Franz‘ per i suoi 60 anni. Queste le dichiarazioni di van Basten su Baresi ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

“Il Johann Cruijff dei difensori. Ha condotto la difesa con bravura ed eleganza. Era tranquillo e timido, ma sul campo emergeva il guerriero e il vincitore”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI NEL GIORNO DELLA SUA FESTA >>>