Baresi compie 60 anni: gli auguri del Milan sui social

MILAN NEWS – Franco Baresi, in rossonero per venti stagioni, dal 1977 al 1997, festeggia oggi i suoi primi 60 anni. Il pensiero del Milan sui suoi canali social ufficiali espresso in questo post.

“Il 6 sulle spalle per una vita, tutta a tinte rossonere – si può leggere come didascalia alla foto pubblicata sui social dal club di Via Aldo Rossi -; buon 60° compleanno, Capitano!“.

Baresi, con il Milan, ha collezionato 719 presenze, segnato 33 gol e vinto 18 trofei così suddivisi: 6 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali.

È stato capitano del Milan per 15 anni. Colui che ne ha ereditato la fascia, Paolo Maldini, ha parlato su ‘Instagram‘ con un altro ex rossonero, Filippo Inzaghi. LEGGI QUI LE SUE INTERESSANTI DICHIARAZIONI >>>