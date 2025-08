Un Milan a due facce: da San Siro all’arena NBA, l’idea di Cardinale

Il Milan potrebbe presto non essere più solo una squadra di calcio. RedBird Capital, il fondo di Gerry Cardinale, sta lavorando a un progetto ambizioso che potrebbe far sbarcare una franchigia NBA in Europa, con il club rossonero in prima linea. L'idea, come riporta la Gazzetta dello Sport e Calciomercato.com, è quella di creare una lega indipendente sul modello americano, con Milano come città centrale e una squadra sotto il brand del Milan.