Tomasson: “Il mio Milan era il migliore club al mondo. Ancelotti e Maldini …”

Su Carlo Ancelotti: "Io stesso sono stato fortunato a giocare per molti allenatori eccellenti. Carlo Ancelotti è stato molto stimolante e, naturalmente, è ancora forte. Al Feyenoord facevo parte di una squadra che ha vinto l'Eredivisie, allenata da Leo Beenhakker, che è in campo da molti anni. Dopo Beenhakker, abbiamo vinto la Coppa UEFA con Bert van Marwijk come capo allenatore. Sotto la sua gestione ho avuto molte responsabilità in campo ed ero più o meno responsabile di come pressavamo come squadra, quanto eravamo in prima linea o quanto ci tenevamo indietro". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Joao Felix via in estate: Galatasaray pronto all’assalto >>>