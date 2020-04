Taglio stipendi Milan: Romagnoli e Bonaventura referenti dello spogliatoio

NEWS MILAN – Come riporta il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nei prossimi giorni il Milan effettuerà una videoconferenza per dialogare con i giocatori nel tentativo di trovare un’intesa per quel che riguarda il taglio degli stipendi.

Al tavolo della trattativa per il club rossonero ci saranno Ivan Gazidis e Paolo Maldini, mentre per i giocatori ci saranno Giacomo Bonaventura (già membro dell’AIC) e Alessio Romagnoli (capitano della squadra).

