Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (08/04/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 8 aprile marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano l’apertura della FIFA alla ripresa dei campionati, vista l’estensione della scadenza dei contratti oltre il 30 giugno. Possibile che gli allenamenti possano riprendere il 4 maggio, intanto gli stranieri rientreranno nel nostro Paese. In casa Milan, Elliott non lascia ma anzi raddoppia: riportare i rossoneri al top.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA