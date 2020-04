Milan, sospiro di sollievo: Maldini è davvero guarito

NEWS MILAN – Paolo Maldini e il figlio Daniel, dopo il comunicato del Milan dello scorso 21 marzo, hanno trascorso il periodo in quarantena e sono guariti. Come ha affermato il classe 2001 in un’intervista coi tifosi pubblicata dal canale Instagram del club rossonero, entrambi sono pienamente guariti dal coronavirus.

I sintomi non ci sono più e in tutti questi giorni di quarantena tutta la famiglia Maldini è stata bene e non ha avuto problemi di salute. Secondo la Gazzetta, infatti, l’ex capitano del Milan ha ripreso in mano tutte le questioni tecniche della squadra, coordinandosi con Ivan Gazidis. Intanto, ieri ha parlato Mateo Musacchio: ecco le sue dichiarazioni>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓