Milan, ecco il "Generali Stadium": accordo record per i naming rights. Le cifre. Peculiarità e tempi

Serata storica per il Milan, per l'Inter e per tutto il calcio italiano: i due club di Milano hanno presentato ieri il nuovo stadio di Milano che avrà il nome di “Generali Stadium”. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' l’accordo con Generali è stato approvato in extremis ieri mattina ed è stimato in 650 milioni per vent’anni. Uno dei maggiori accordi sui naming rights nella storia dello sport: in parole povere, ognuno dei due club incasserà 16 milioni a stagione.

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L'impianto ospiterà, sarà rialzato e si svilupperà su due anelli. Le curve, da 11.600 posti ciascuna, avranno un'inclinazione di 37 gradi, prendendo spunto da quelle dello stadio del Borussia Dortmund. La struttura esterna è molto particolare: costituita da triangoli sovrapposti con dei led colorati che saranno illuminati di rosso o blu a seconda della squadra che scenderà in campo. Le tribune saranno coperte, il campo no, e il tetto sarà particolare, a doppia curvatura: ci sarà anche un impianto fotovoltaico, in grado di illuminare 1.500 appartamenti.

La suddivisione interna dei posti a sedere prevede:

59.692 posti standard

8.088 posti destinati alle hospitality

3.698 posti nella categoria Premium

60 Skybox (o Executive suite) in linea con i principali impianti moderni mondiali

(o Executive suite) in linea con i principali impianti moderni mondiali 394 postazioni per persone in sedia a rotelle

In tutto, dunque, saranno 11.786 i posti “pregiati”, quelli che garantiranno un sostanzioso aumento, rispetto ad adesso, dei ricavi da stadio. Inoltre, ben 100 milioni di euro saranno investiti per l’isolamento acustico.

La timeline dei lavori e le scadenze del Generali Stadium

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L'impianto, sulla carta, dovrebbe essere pronto per la stagione 2031-32 anche per entrare a far parte degli Europei del 2032.quando sarà completato anche l’iter burocratico per ottenere le autorizzazioni ai lavori.

In primavera sarà approvato il progetto definitivo. Le opere di urbanizzazione sono previste dall’ottobre 2027. Dal 2033 al 2036, infine, saranno costruite le attività commerciali, l’hotel e gli appartamenti.