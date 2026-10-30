Milan, ecco il "Generali Stadium": accordo record per i naming rights. Le cifre. Peculiarità e tempi

Un accordo storico da 16 milioni a stagione per club e una curva a 37 gradi: ecco i segreti tecnologici e le cifre del nuovo impianto di Milano
Milan ed Inter, ecco il video del nuovo Generali Stadium: esterni ed interni
Serata storica per il Milan, per l'Inter e per tutto il calcio italiano: i due club di Milano hanno presentato ieri il nuovo stadio di Milano che avrà il nome di “Generali Stadium”. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' l’accordo con Generali è stato approvato in extremis ieri mattina ed è stimato in 650 milioni per vent’anni. Uno dei maggiori accordi sui naming rights nella storia dello sport: in parole povere, ognuno dei due club incasserà 16 milioni a stagione.
La suddivisione interna dei posti a sedere prevede:
- 59.692 posti standard
- 8.088 posti destinati alle hospitality
- 3.698 posti nella categoria Premium
- 60 Skybox (o Executive suite) in linea con i principali impianti moderni mondiali
- 394 postazioni per persone in sedia a rotelle
In tutto, dunque, saranno 11.786 i posti “pregiati”, quelli che garantiranno un sostanzioso aumento, rispetto ad adesso, dei ricavi da stadio. Inoltre, ben 100 milioni di euro saranno investiti per l’isolamento acustico.
La timeline dei lavori e le scadenze del Generali Stadium
In primavera sarà approvato il progetto definitivo. Le opere di urbanizzazione sono previste dall’ottobre 2027. Dal 2033 al 2036, infine, saranno costruite le attività commerciali, l’hotel e gli appartamenti.
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