Milan ed Inter hanno svelato ufficialmente il progetto del nuovo stadio di San Siro. L'impianto, che prenderà il posto dell'attuale storico Meazza, si chiamerà Generali Stadium e rappresenterà la nuova casa delle due società milanesi, con l'ambizione di diventare uno dei simboli architettonici più riconoscibili della città. Questo è quanto emerso dalla presentazione svoltasi oggi, giovedì 29 ottobre, presso il Castello Sforzesco di Milano.

Ecco come sarà il nuovo stadio

Il progetto nasce dalla collaborazione tra i club e le rispettive proprietà, ovvero, con, capace di preservare comunque l'atmosfera die portando, allo stesso tempo, l'esperienza dei tifosi ad un livello del tutto superiore.

Il nome del futuro impianto deriva proprio dalla partnership con Generali, che sarà naming partner fin dal primo giorno. L'accordo rappresenta una collaborazione di lungo periodo: oltre a dare il proprio nome allo stadio, il gruppo assicurativo diventerà Insurance Partner dei due club milanesi.

L'obiettivo, infatti, è creare una struttura destinata a lasciare un profondo segno nel mondo del calcio internazionale, rafforzando anche il rapporto con la città di Milano. Il nuovo stadio, infatti, non sarà solamente la casa di Milan ed Inter, ma anche un vero e proprio punto di riferimento per tutta la città lombarda.

Il progetto architettonico

Il progetto, ideato dagli studi, è caratterizzato da un elemento a X in cemento che attraverserà la facciata fino alla copertura. Quest'ultima avrà una forma curva, mentre gli ingressi saranno a forma di diamante e offriranno a tutti i visitatori degli scorci sulla città.

L'impianto avrà una capienza di circa 71.500 posti, e sarà progettato proprio per offrire un'esperienza immersiva a tutti i tifosi. I due anelli presenti avvolgeranno tutto il terreno di gioco, mentre le curve saranno inclinate fino a 37°, proprio come il muro giallo di Dortmund, e pensate per avvicinare il pubblico il più possibile al terreno di gioco.

Uno degli obiettivi principali del progetto è conservare ciò che ha reso il Meazza uno degli stadi più iconici a livello mondiale, ovvero il calore del pubblico, il senso di appartenenza e le grandi emozioni delle varie sfide. Il Generali Stadium sarà dotato di un sistema acustico progettato per valorizzare il rumore del pubblico. L'offerta, inoltre, comprenderà sia settori popolari sia aree Hospitality Premium, con grandissima attenzione anche all'accessibilità e alla qualità dell'esperienza durante tutto il giorno della partita.

La struttura, inoltre, sarà dotata di alcune tecnologie per la produzione di energia fotovoltaica, con anche dei sistemi ultramoderni di ventilazione naturale.

I prossimi passi

Il progetto del nuovo stadio tratta anche il tema della, che interesserà un'area di circaL'intervento prevede dei nuovi spazi pubblici, delle aree verdi e dei luoghi dedicati alloe al tempo libero, con l'ambizione di creare una zona frequentabile durante tutto l'anno.

La presentazione rappresenta un passaggio molto importante dopo l'accordo raggiunto nel 2025 tra Milan, Inter e il Comune di Milano. Secondo il programma indicato dai club, l'obiettivo è avviare i lavori nel 2028 e disputare la prima partita nella stagione 2031-32, in modo da utilizzare l'impianto anche per gli Europei divisi tra Italia e Turchia.

La prima partita in casa, inoltre, spetterà proprio ai rossoneri. Per Milan ed Inter, il nuovo stadio rappresenta un investimento molto strategico legato al futuro, con l'ambizione di unire competitività sportiva, crescita economica e valorizzazione della città. Una vera e propria nuova pagina della storia dei due club, dopo 100 anni dall'apertura del Meazza.