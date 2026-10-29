Milan ed Inter hanno presentato ufficialmente il progetto legato al nuovo stadio, che si chiamerà Generali Stadium grazie all'accordo di Naming Rights raggiunto con la compagnia assicurativa italiana. Un'intesa economicamente molto rilevante per i due club milanesi, destinata a garantire nuove risorse nel futuro.

Milan, le cifre ricavate da Generali

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, l'accordo porterà nelle casse diuna cifra molto importante che testimonia il valore commerciale del progetto. La collaborazione prevede Generali dia il proprio nome allo stadio, diventando Naming partner fin dal primo giorno di apertura.

Stando alle cifre riportate, i due club si divideranno circa 26 milioni di euro all'anno, un'entrata che potrà rafforzare significativamente le risorse economiche delle società milanesi.

Sul fronte dei ricavi, l'accordo colloca Milan ed Inter tra le squadre più remunerate a livello internazionale. Sempre secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, davanti alle sue società milanesi ci sarebbe solamente l'Atletico Madrid che, grazie alla partnership con Riyadh Air, incassa tra i 28 e i 33 milioni di euro all'anno.