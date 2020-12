Sampdoria-Milan: Romagnoli-Gabbia coppia quasi inedita, ma buoni numeri

Sampdoria-Milan, i numeri della coppia Romagnoli-Gabbia

ULTIME NOTIZIE MIILAN NEWS – Il Milan che scenderà in campo questa sera contro la Sampdoria dovrà fare i conti con importanti assenze. Oltre a Zlatan Ibrahimovic mancheranno Ismael Bennacer e Simon Kjaer. Senza il centrale danese, la coppia centrale sarà quella formata da Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia. Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, i due giocatori hanno giocato pochissimo insieme ma comunque possono vantare buoni numeri. Nella scorsa stagione hanno fatto coppia in 7 occasioni, conquistando 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta e subendo 7 gol. Quest’anno è successo soltanto in Milan-Celtic, peraltro a partita in corso. Una prestazione difensiva non certo da ricordare, ma i tre punti sono arrivati ugualmente. Ecco i convocati di Stefano Pioli per stasera >>>