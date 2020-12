Sampdoria-Milan, Bennacer non convocato: il motivo / PM News

Sampdoria-Milan, Bennacer non convocato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver saltato il match contro la Fiorentina per affaticamento muscolare, Ismael Bennacer era ritornato nella lista dei convocati in Europa League contro il Celtic. L’algerino però, non compare nell’elenco di Stefano Pioli diramato poco fa per la gara di questa sera contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Bennacer è stato vittima di un nuovo, leggero, affaticamento muscolare che non ha permesso la sua presenza. Ecco tutti i convocati >>>