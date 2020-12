Sampdoria-Milan, i convocati di Pioli per ‘Marassi’ | Serie A News

Sampdoria-Milan, la lista dei convocati di Pioli per il match del ‘Ferraris’

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti l’elenco dei convocati per Sampdoria-Milan, gara in programma stasera alle ore 20:45 e valida per la 10^ giornata della Serie A 2020-2021.

Come anticipato dallo stesso allenatore emiliano ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello, non saranno ancora a disposizione Zlatan Ibrahimović e Rafael Leão, che dovrebbero rientrare la prossima settimana. Assente come noto anche Simon Kjær, infortunatosi giovedì in Europa League contro il Celtic.

A sorpresa, nell’elenco non figura Ismaël Bennacer, che non ha recuperato in pieno dall’affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Al suo posto, nella lista c’è Antonio Mionić. Regolarmente a disposizione di Pioli per Sampdoria-Milan, invece, Samu Castillejo, che aveva accusato degli acciacchi nei giorni passati. Vediamo insieme, dunque, i convocati di Pioli per il match di stasera a ‘Marassi‘.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Colombo, D. Maldini, Rebić.

