Dove vedere Sampdoria-Milan in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Dove vedere Sampdoria-Milan in tv o in diretta streaming

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Sampdoria-Milan in tv e in streaming, tutte ciò che c’è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Luigi Ferraris‘ di Genova (‘Marassi‘) la sfida valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La partita si giocherà a porte chiuse, come previsto dalle attuale normative del Governo Italiano, espresse nell’ultimo DPCM.

Sampdoria-Milan: ecco dove seguirla

Sampdoria-Milan sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su ‘Sky Sport‘. Chiunque, dunque, è in possesso di un regolare abbonamento alla pay-tv, potrà vedere la partita su ‘Sky Sport Uno‘ (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), ‘Sky Sport Serie A‘, canali 202 e 249 del satellite, canali 473 e 483, invece, del digitale terrestre, oltre che su ‘Sky Sport Serie A HD‘, canale 251 del satellite. La partita, quindi, sarà visibile tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre per tutti gli abbonati di ‘Sky‘.

Sampdoria-Milan: ecco dove seguirla su internet

La sfida Sampdoria-Milan, però, può essere seguita dai clienti ‘Sky‘ anche in diretta streaming tramite il servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Sampdoria-Milan: streaming possibile anche ‘on demand’

I tifosi e gli appassionati rossoneri potranno inoltre vedere Sampdoria-Milan, poi, in diretta on line su internet acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di 'Sky', che permette di vedere in streaming, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.