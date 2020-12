Sampdoria-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Sampdoria-Milan: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – A caccia delle ennesime conferme, a caccia del consolidamento del primato in classifica. Domani si gioca Sampdoria-Milan, 10^ giornata del campionato di Serie A, e i rossoneri ci arrivano da primi in classifica. Dopo aver raggiunto la qualificazione europea al prossimo turno, ora Stefano Pioli si può tuffare sul campionato, schierando il miglior undici possibile. Ecco la probabile formazione milanista.

Tra i pali, come sempre, nessun dubbio: ci sarà Gianluigi Donnarumma. In difesa torna titolare Davide Calabria a destra, in continua ascesa; al centro spazio a Matteo Gabbia viste le assenze, con al suo fianco il capitano Alessio Romagnoli. Sulla fascia correrà ancora una volta Theo, anche lui sempre in continua crescita.

Il centrocampo dovrebbe ritrovare la cerniera consolidata, composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer, che è al rientro dall’infortunio, ma che ha già giocato qualche minuto giovedì sera.

Sulla trequarti riecco Alexis Saelemaekers largo a destra, che dà più garanzie; Hakan Calhanoglu non lo tocca nessuno dal centro e a sinistra ci sarà probabilmente Jens Hauge, che ha convinto dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane. Unica punta di nuovo Ante Rebic, ancora a caccia del primo gol stagionale.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic

