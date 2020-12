Mercato Milan – Nome nuovo per la trequarti, c’è anche a Juve / News

Mercato Milan, occhio a Ludovic Blas

Manca poco alla riapertura della sessione invernale di mercato, con un Milan sempre attivo e attento alle varie occasioni in giro per l’Europa. La società andrà sicuramente alla ricerca di un difensore centrale, una priorità non nascosta e non concretizzata nel corso dell’estate. L’infortunio di Simon Kjaer non dovrebbe essere particolarmente lungo, ma le condizioni fisiche non ottimali di Leo Duarte e Mateo Musacchio costringono ad una difesa obbligata con Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia. I profili seguiti sono i soliti, da Ozan Kabak a Mohamed Simakan.

Ma non solo la difesa, Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre con le antenne dritte per migliorare ulteriormente la rosa anche in altri reparti. Difficilmente si vedrà un vice Ibrahimovic dalle parti di Milanello; le soluzioni Ante Rebic e Rafael Leao, pur se adattati, vanno bene al club rossonero. Subito dietro al totem svedese, c’è abbondanza per Pioli, ma attenzione ad un nome nuovo emerso nelle ultime ore.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, il Milan sta osservando attentamente la situazione relativa a Ludovic Blas, trequartista attualmente in forza al Nantes, che vanta un record di tutto rispetto in Ligue 1. Il giocatore è il miglior dribblatore del campionato francese con 40 dribbling riusciti. Per far capire il grande traguardo e la sua grande qualità, Neymar e Mbappé sono ‘solo’ a quota 29 e 30. Blas potrebbe rappresentare un’occasione notevole visto il prezzo non eccessivo del suo cartellino: 12 milioni di euro. Occhio anche alla concorrenza della Juventus, che come il Milan ha raccolto diverse informazioni sul classe 1997. Situazione in aggiornamento, chi affonderà prima il colpo?

