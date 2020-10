Conte ha firmato il nuovo DPCM: Serie A di nuovo a porte chiuse

DPCM, arrivata la firma di Conte: stadi di nuovo chiusi in Serie A

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, ha firmato il nuovo DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n.d.r.). Un provvedimento volto a contrastare la diffusione del CoVid_19 nel nostro Paese, alla luce dell’impennata incredibile della curva dei contagi negli ultimi due mesi. L’ufficialità del DPCM arriverà nella conferenza stampa di Conte del pomeriggio ma, a quanto si apprende, in virtù delle nuove disposizioni questo sarà l’ultimo weekend della Serie A a porte aperte. Come noto, da qualche tempo si ammetteva un massimo di 1000 persone all’interno degli stadi. D’ora in avanti, però, ed almeno fino al 24 novembre prossimo, si torna a giocare in Serie A a porte chiuse. COVID_19, GUARIGIONE LAMPO PER UN DIFENSORE AZZURRO >>>