Milan-Roma: Fonseca sorride, Mancini sarà presente | Serie A News

Milan-Roma: recupero lampo di Mancini dal CoVid_19

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, alla vigilia di Milan-Roma, ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa. Gianluca Mancini, che era risultato positivo al coronavirus giovedì mattina, ha ottenuto un doppio tampone negativo 48 ore dopo, nella giornata di sabato. Pertanto, il difensore ex Atalanta sarà a disposizione del tecnico Paulo Fonseca per la trasferta dei capitolini a San Siro. Recuperato Mancini, ma non Chris Smalling. Il centrale inglese, infatti, non ha ancora smaltito la distorsione al ginocchio sinistro ed è fuori causa per Milan-Roma, così come Riccardo Calafiori ed Amadou Diawara (CoVid_19), Javier Pastore e Nicolò Zaniolo (infortunati). TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU MILAN-ROMA >>>