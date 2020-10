MILAN-ROMA – Copertura tv, formazioni e… mercato | News

ULTIME NOTIZIE MILAN ROMA NEWS – Tutte le notizie, curiosità e informazioni su Milan-Roma, posticipo del lunedì sera della 5.a giornata di Serie A. Si tratterà del 171º confronto in campionati tra rossoneri e giallorossi: 75 successi milanisti, 45 le sconfitte e 50 pareggi.

ORARIO E COPERTURA TV MILAN-ROMA

Milan-Roma: lunedì 26 ottobre 2020

Calcio d’inizio ore 20:45

Stadio Giuseppe Meazza in San Siro

DIRETTA LIVE – Pianetamilan.it con la nostra diretta testuale del match. La sfida di San Siro sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202) per gli abbonati alla pay-tv, vale lo stesso per lo streaming su Now TV e Sky Go.

News Milan-Roma: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>

CALCIOMERCATO ROMA – IL RESOCONTO DELLE ULTIME NEWS >>>

Arbitro Milan-Roma

Il fischietto della sfida di San Siro sarà Piero Giacomelli. I precedenti con il Milan sono i seguenti: 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA GIORNATA DOPO GIORNATA >>>