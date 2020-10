TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 25 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 25 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica la sua copertina a Paulo Dybala. L’attaccante argentino tornerà titolare questa sera, all’Allianz Stadium, in occasione di Juventus-Verona. L’allenatore bianconero Andrea Pirlo lo schiererà al fianco di Álvaro Morata.

In alto, sotto la testata, il commento ad Atalanta-Sampdoria 1-3 e Genoa-Inter 0-2. Sugli scudi i bomber Fabio Quagliarella e Romelu Lukaku. Che colpi per le squadre di Claudio Ranieri ed Antonio Conte! Si parla, in prima pagina, anche del 2-1 della Lazio sul Bologna.

Un successo firmato da Luis Alberto e Ciro Immobile. Chiusura dedicata al ‘Clásico‘ della Liga, l’atteso Barcellona-Real Madrid. Gara terminata 1-3 per le ‘Merengues‘ di Zinedine Zidane al ‘Camp Nou‘.

