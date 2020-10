Serie A – Verso Milan-Roma: il giallorosso Mancini positivo al coronavirus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il difensore giallorosso Gianluca Mancini, classe 1996, trovato positivo al coronavirus. Salterà, dunque, Milan-Roma di lunedì sera a San Siro. E’ stato lo stesso Mancini ad annunciare la positività al coronavirus in un post sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘.

“Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma”, ha scritto Mancini sui social. Milan-Roma, dunque, perde un importante protagonista per il coronavirus. SCOPRI QUI CHI È L’MVP DI CELTIC-MILAN DI EUROPA LEAGUE >>>