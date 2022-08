‘Ribellione’ al Milan: Rebic e Brahim Díaz puntano alla titolarità

Ante Rebic e Brahim Díaz, attaccanti del Milan, vogliono respingere, a suon di reti ed ottime prestazioni, gli assalti degli ultimi arrivati

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan, si è soffermato sul momento di Ante Rebic e Brahim Díaz, definendo i due giocatori come "aggrappati alla maglia e vogliosi di ribaltare un destino già scritto". I due, infatti, sono stati i maggiori artefici del successo del Diavolo contro l'Udinese e vogliono cambiare il corso della loro stagione.

Rebic e Brahim Díaz, infatti, sono i predestinati a lasciare spazio in campo, nel Milan di Stefano Pioli, ai nuovi arrivati Divock Origi e Charles De Ketelaere. I quali, non appena saranno in forma e si saranno ambientati, sono i favoriti per scendere in campo dall'inizio nella fila rossonere.

Milan, per Rebic e Brahim Díaz inizio con il botto

In Milan-Udinese 4-2, però, sia Rebic sia Brahim Díaz hanno tirato fuori una prestazione 'monstre' ed ora sapremo come ne verrà fuori Pioli. Tutti gli allenatori, infatti, sognano di avere problemi di abbondanza, tutti i tecnici desiderano avere giocatori che, in partita e in allenamento, danno il massimo per metterli in difficoltà.

Il croato e l'andaluso, per ora, hanno segnato un punto a loro favore. Rebic e Brahim Díaz erano partiti bene anche nella passata stagione. Il primo aveva segnato contro il Liverpool in Champions League e contro la Juventus in Serie A; il secondo era partito con 4 gol e 3 assist. Poi, però, tanti problemi fisici per entrambi, l'involuzione, le molte panchine.

Di fatto, non sono riusciti ad incidere nell'annata che ha portato i rossoneri a vincere il 19° Scudetto. Ora sono chiamati al riscatto. Rebic intende tornare quello delle stagioni 2019-2020 e 2020-2021, quando, esplodendo in entrambi i casi nel girone di ritorno, era andato in doppia cifra in termini di reti. Ma Origi e Oliver Giroud premono per tornare in campo dall'inizio

Brahim, invece, vuole respingere gli assalti di CDK e Yacine Adli al suo posto da titolare. Anche perché questa è l'ultima stagione di prestito dal Real Madrid e il suo futuro dovrà pur prendere una piega definita prima o poi. Vedremo, quindi, se il numero 12 e il numero 10 di Pioli riusciranno a sovvertire i pronostici che li vede seconde scelte nell'arco della stagione.