Calciomercato Milan – Un bomber nel mirino. E lui ricambia la corte

Ultime due, abbondanti settimane di calciomercato estivo ed il Milan, come noto, deve completare il proprio organico. La bella vittoria di sabato pomeriggio a 'San Siro' per 4-2 contro l'Udinese non deve trarre in inganno: il Diavolo ha bisogno almeno di altri due elementi per definire la propria rosa. Nella fattispecie, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando un nuovo difensore centrale ed un nuovo centrocampista.