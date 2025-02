Ribaltone Milan: tutti quelli a rischio in caso di mancata Champions

Nel caso in cui il Milan di Sérgio Conceição fallisse l'obiettivo della qualificazione in Champions League, arriverebbe un'altra rivoluzione

Il Milan di Sérgio Conceição corre un rischio davvero molto elevato di restare fuori dalla Champions League 2025-2026 . Per approdare, infatti, nella massima competizione europea, i rossoneri, che oggi sono al 7° posto della classifica in Serie A con 41 punti , dovrebbero arrivare al 4° posto con almeno 70 punti .

Milan, senza Champions via in tanti. A partire da Conceição

La Juventus, al momento, occupa l'ultima piazza disponibile (dietro Inter, Napoli e Atalanta, staccate a quota 57 punti, 56 e 54) con 49, dunque a + 8 sui rossoneri. Con il Milan che, ricordiamo, ha una partita in meno (il recupero di dopodomani sera a Bologna). Nel caso in cui il Diavolo non riuscisse a qualificarsi per il torneo, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, potrebbe andare incontro ad un ribaltone senza precedenti.