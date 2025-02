Sul suo idolo : "Da piccolino, quando ho iniziato a guardare le partite e i video su Youtube, mi è sempre piaciuto Cristiano Ronaldo. Mi faceva impazzire quando giocava al Manchester United, in quel ruolo. Faceva giocate incredibili, ha vinto subito il Pallone d'Oro nonostante la giovane età. Poi è un grande atleta, un simbolo, un esempio per il calcio. Sono cresciuto un po' con lui".

Sul tipo di persona che è fuori dal campo: "Ho una grande passione per la musica. Durante le mie giornate ascolto molto spesso la musica. Sono un ragazzo molto tranquillo, mi piace stare in famiglia, con gli amici. Nel tempo libero cerco di godermi questi momenti, parlare, chiacchierare, ridere. Sono cose semplici ma per me fondamentali perché mi aiutano a staccare dal campo".