Milan, serve equilibrio: paga Leao con la panchina? — Troppo poco. Conceição crede ancora nella rimonta per centrare l'obiettivo minimo stagionale, il quarto posto in Serie A, che varrebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Difficile, ma non impossibile: a patto, però, di dare una svolta già nel doppio confronto contro Bologna e Lazio. La chiave? L'equilibrio, a costo di rinunciare ad uno dei quattro lì davanti: l'indiziato numero è uno, per la 'rosea', è Leao.

In Torino-Milan, Leao è stato sostituito nell'intervallo, non è rientrato in panchina neanche per vedere i compagni nel secondo tempo. Sembra che Leao non abbia soddisfatto le richieste di Conceicao nel rientro e in fase difensiva, più o meno le stesse 'accuse' di sempre al numero 10 rossonero. Così, a Bologna si potrebbe vedere una squadra più equilibrata, ma senza le scorribande di Rafa Leao sulla fascia sinistra.

Quando entra a gara in corso è devastante — Nella stagione 2024-2025 Leao ha iniziato la partita in panchina in 9 occasioni, subentrando poi in 8 (soltanto in Milan-Udinese 1-0 è rimasto a guardare dalla panchina per 90'). In almeno di 5 di queste partite, poi, ha lasciato il segno con un gol o con un assist. Dalla prima contro la Lazio ad agosto all'ultima contro il Verona a 'San Siro'. In mezzo i gol ad Empoli e contro lo Slovan Bratislava. Più la devastante finale di Supercoppa Italiana.

Leao a gara in corso, ha fatto notare il quotidiano sportivo nazionale, è un problema per le difese avversarie, perché con la sua velocità è ancora più difficilmente contrastabile da giocatori stanchi o magari già ammoniti. L'altra faccia della medaglia? Non è facile far accettare la panchina ad una stella come Leao, che è anche il più pagato della rosa rossonera, specialmente in un momento problematico come quello attuale per il Diavolo.