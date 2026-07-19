L'attaccante inglese, rientrato al Manchester United dal Barcellona, è un'idea concreta per la corsia mancina rossonera se parte il portoghese
Calciomercato Milan - Rashford il colpo giusto? L'analisi | VIDEO
Il calciomercato estivo del Milan potrebbe presto regalare un clamoroso colpo di scena sull'asse Milano-Manchester. I fari della dirigenza di Via Aldo Rossi si sono accesi con decisione su una vera e propria stella del calcio internazionale: Marcus Rashford. L'attaccante classe 1997, di proprietà del Manchester United, è rientrato alla base dopo l'esperienza in prestito al Barcellona, a causa del mancato versamento dei 30 milioni di euro necessari per il suo riscatto da parte del club blaugrana.
Una situazione di momentaneo stallo che ha attirato l'interesse del Diavolo, pronto a cogliere l'opportunità di mercato. Rashford, per caratteristiche tecniche ed atletiche, rappresenterebbe l'innesto ideale come attaccante esterno di sinistra nel modulo 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore rossonero, il portoghese Rúben Amorim, che lo conosce molto bene per i trascorsi calcistici oltremanica.
L'incastro perfetto: Rashford a San Siro se parte Rafael LeãoLa suggestione legata al talento di Manchester, tuttavia, è subordinata a un incastro ben preciso. La dirigenza del Milan, infatti, affonderebbe il colpo sull'attaccante inglese soltanto nel caso in cui dovesse materializzarsi una dolorosa ma ricchissima cessione sul fronte delle uscite: quella di Rafael Leão. Qualora il numero 10 portoghese dovesse salutare Milanello a fronte di un'offerta irrinunciabile, il profilo di Rashford diventerebbe la primissima scelta per non perdere qualità e strappi sulla fascia mancina.
Dal punto di vista tattico, i due calciatori condividono la stessa mattonella di partenza: la corsia sinistra, da cui amano convergere verso il centro per scatenare la potenza del destro o servire assist per la punta centrale. Amorim avrebbe così a disposizione un profilo di livello mondiale, affamato di riscatto dopo le ultime altalenanti stagioni tra Inghilterra e Spagna.
Il retroscena di Fabrizio Romano: no ad Arabia e Turchia, vuole l'EuropaAd infiammare ulteriormente l'ambiente rossonero sono arrivate le precise indiscrezioni dell'esperto di mercato Fabrizio Romano. Il noto giornalista ha infatti tracciato in queste ore i confini netti del futuro del calciatore inglese, sottolineando come Rashford abbia già rifiutato sul nascere qualsiasi corteggiamento proveniente da mercati emergenti o periferici.
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