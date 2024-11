Leao in discussione: la sfida di Madrid e la pressione dell’allenatore

In vista della trasferta di domani a Madrid contro il Real, Paulo Fonseca ha chiarito la sua posizione riguardo a Rafael Leao, affermando che "lo status non gioca, non va in campo". Questa dichiarazione segue la vittoria del Milan contro il Monza, in cui Leao è subentrato nella ripresa, ma non è stato sufficiente a garantirgli un posto da titolare.