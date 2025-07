Ramazzotti su Brown: “Il Milan vorrebbe che partisse con la squadra per la tournée”

Ramazzotti: "Il Milan sta provando a chiudere il prima possibile per Brown"

"Nel giorno in cui Theo Hernandez ha salutato polemicamente il Milan ed è diventato un nuovo giocatore dell’Al Hilal, il club rossonero ha accelerato per il suo sostituto, Archie Brown. La trattativa con il Gent è in piedi e l’obiettivo è quello di sorpassare il Fenerbahce che fino a qualche ora fa credeva di avere il giocatore in pugno per una cifra tra gli 8 e i 9 milioni. Ieri sera i contatti tra l’Italia e il Belgio sono stati molto frequenti e l’obiettivo è quello di chiudere in fretta la vicenda per evitare che il Fenerbahce rilanci o che altre squadre possano inserirsi. Il Milan vorrebbe che l’inglese partisse con la squadra tra otto giorni per la tournée in Asia e Australia anche perché là dietro c’è da acquistare pure il terzino destro (più Doué di Pubill). La difesa insomma va completata nel minor tempo possibile per consentire ad Allegri di allenare bene il gruppo e di completare la trasformazione dalla linea a tre, usata nel finale di stagione, a quella a quattro.