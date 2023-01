Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, distanza con la Roma per Zaniolo

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 27 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 27-01-2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. In estate il club nerazzurro potrebbe dare vita ad una vera e propria rivoluzione: tanti calciatori sono in discussione e potrebbero lasciare, così come anche Inzaghi sarebbe sotto esame. Sotto la testata, invece, si parla del mercato del Milan. C'è distanza con la Roma per Zaniolo, sul quale c'è il forte interesse del Bournemouth. Mentre per quanto riguarda Ziyech, anche questa non è una pista semplice da percorrere e Pioli potrebbe, alla fine, dover continuare a dare fiducia ai calciatori che già ha in rosa. A destra spazio alla Juventus che recupera Vlahovic e Pogba. Poco sotto, invece, focus sulla Serie A, con Bologna, Spezia, Salernitana e Lecce che scenderanno in campo già oggi.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 27-01-2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e del mancato trasferimento di Nicolò Zaniolo. C'è distanza tra i rossoneri e la Roma, dunque il Diavolo ha deciso di ritirarsi. Intanto sul giocatore, che ha chiuso con la Roma, c'è l'interesse del Bournemouth. Poco sotto spazio alla Juventus, con Max Allegri che ritrova Pogba e Vlahovic. Quest'ultimo, però, potrebbe lasciare i bianconeri al termine di questa stagione. A destra spazio a Napoli, Lazio e Fiorentina. Osimhen viene paragonato a Jacobs, mentre i biancocelesti ritrovano Milinkovic e Luis Alberto. Per quanto riguarda i viola, Brekalo sarebbe vicino al trasferimento. Infine spazio alla Serie A, con il Bologna che oggi potrebbe schierare in campo Zirkee.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 27-01-2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione nella quale si trova la Juventus. Il quotidiano torinese si chiede se i bianconeri verranno mandati in Serie B in quanto sono in corso, adesso, indagini relative alla famosa manovra stipendi. Poco sotto la testata, invece, si parla di mercato, con il Torino che ha chiuso per Ilic. In basso spazio al calciomercato delle milanesi, della Fiorentina e dello Spezia. Per quanto riguarda i rossoneri, salta l'affare Zaniolo, mentre i nerazzurri avrebbero individuato nell'ex Milan Djalò il dopo Skriniar. La Fiorentina aspetta Brekalo, mentre Shomurodov andrà allo Spezia. Calciomercato Milan, un ex Torino come rinforzo per la trequarti.