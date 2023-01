Calciomercato Milan – Un ex Torino come rinforzo per la trequarti: le ultime

Il Milan potrebbe pensare ad un ex calciatore del Torino per rinforzare la propria trequarti: ecco chi è il calciatore in questione

Enrico Ianuario

Come prevedibile, il Milan non è stato protagonista in questo mercato invernale. A pochi giorni dalla chiusura della finestra di riparazione, i rossoneri hanno appena effettuato un'operazione in entrata, vale a dire l'acquisto del portiere Devis Vasquez. In realtà a questa squadra servirebbero nuove forze in vari reparti, tra cui in quello avanzato. Tant'è che negli ultimi giorni si è parlato di un possibile acquisto di Zaniolo e di un tentativo per portare a Milano Ziyech. Ad oggi, però, le due strade non sembrano percorribili, dunque il Milan potrebbe virare su un nuovo calciatore che conosce già il campionato di Serie A.

Milan, piace un ex Torino? — Un calciatore che potrebbe fare al caso del Milan è Josip Brekalo, calciatore in scadenza di contratto con il Wolfsburg e che in Italia ha giocato, nella passata stagione, con la maglia del Torino. Il calciatore croato sembrava destinato ad approdare al Monza, ma come riportano i colleghi di 'calciomercato.it' l'affare non è andato in porto per il mancato accordo per le commissioni. Tante squadre di Serie A, in realtà, hanno mostrato un cenno di interesse nei confronti del classe '98. Fiorentina, Udinese e anche il Napoli sono tra queste, ma Brekalo potrebbe essere anche stato offerto al Milan.

Non semplice il suo arrivo — Il Milan, come si diceva, avrebbe bisogno di forze nuove là davanti, e un'occasione 'low cost' come Brekalo potrebbe essere l'ideale in questo momento della stagione. In realtà è difficile che il suo arrivo possa concretizzarsi adesso. Il motivo sarebbe legato a causa della lista stranieri: prima di acquistare l'ex Torino, dovrebbe uscire un altro giocatore da Milanello. In questo senso si aspettano delle novità su Bakayoko, il quale si è preso ulteriore tempo per pensare di trasferirsi o meno all'Adana Demirspor di Montella.