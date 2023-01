Calciomercato Milan – Maldini ha scelto il bomber per giugno: le news

Il calciomercato invernale sta per passare in archivio e la Serie A, in pratica, è rimasta a guardare. Il Milan aveva messo in piedi una trattativa con la Roma per portare Nicolò Zaniolo in rossonero. La formula desiderata dai rossoneri, quella del prestito con diritto di riscatto: unica possibile, a gennaio, per questioni di bilancio. I giallorossi, però, non hanno gradito, preferendo puntare sulla cessione del numero 22 a titolo definitivo o, in alternativa, in prestito con obbligo di riscatto garantito. Per Zaniolo al Milan, però, potrebbe non essere finita qui.