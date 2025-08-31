PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Li prendiamo noi!”
RASSEGNA STAMPA
Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Li prendiamo noi!”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 31 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
La Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 31 agosto 2025, dedica l’apertura a Inter e Juventus, attese in campo per confermare il buon avvio di stagione. Il titolo scelto è chiaro: “Li prendiamo noi!”. In primo piano le immagini di Nicolò Barella e Kenan Yildiz, simboli delle due squadre: l’azzurro a guidare i nerazzurri contro l’Udinese, il talento bianconero protagonista a Marassi contro il Genoa.
Spazio anche a Napoli e Roma, entrambe vittoriose e ora in vetta alla classifica. Decisivo il gol di Anguissa al 95’ contro il Cagliari per gli uomini di Conte, mentre la squadra di Gasperini ha superato il Pisa grazie a Soulé. Tra le notizie di mercato, evidenziata la clausola da 90 milioni per Rasmus Højlund.
Nella colonna di sinistra il focus è sul Milan, impegnato nella corsa finale per Adrien Rabiot. Allegri lo considera una priorità, ma la trattativa con il Marsiglia resta complessa. In parallelo prosegue la caccia a un difensore: il nome caldo è quello di Joe Gomez del Liverpool.
In taglio alto a destra l’apertura al tennis: “Sinner soffre e passa”. Jannik Sinner supera Shapovalov agli US Open dopo una battaglia lunga cinque set. Avanza anche Lorenzo Musetti, mentre il tabellone maschile si conferma sempre più competitivo.
PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA