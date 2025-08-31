Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Li prendiamo noi!”

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 31 agosto 2025, dedica l’apertura a Inter e Juventus, attese in campo per confermare il buon avvio di stagione. Il titolo scelto è chiaro: “Li prendiamo noi!”. In primo piano le immagini di Nicolò Barella e Kenan Yildiz, simboli delle due squadre: l’azzurro a guidare i nerazzurri contro l’Udinese, il talento bianconero protagonista a Marassi contro il Genoa.