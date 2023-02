Prima pagina Tuttosport: “Il derby di chi ama”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 26 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Torino, gara in programma martedì sera alle 20.45. I tifosi bianconeri chiedono a gran voce il rinnovo di Di Maria e sperano di vedere Pogba in campo contro i granata. Dall'altra parte della città, il toro apre le porte del Filadelfia per consentire ai tifosi di seguire la squadra di Juric, il quale spera di recuperare Ilic e Ricci in vista di martedì.