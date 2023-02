Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli, vittoria e scudetto in pugno

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 26 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 26/02/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter, con Steven Zhang che avrebbe deciso di andare via da San Siro per realizzare in solitario, come il Milan, la nuova casa dei nerazzurri. Intanto la squadra di Inzaghi scenderà in campo oggi alle 12.30 contro il Bologna. Sotto la testata spazio al Napoli, reduce da un successo esterno contro l'Empoli e con lo scudetto sempre più in pugno. A destra spazio ai big match della 24esima giornata con Milan-Atalanta, in programma stasera alle 20.45, e il derby della Mole tra Juventus e Torino in programma martedì sera.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 26/02/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria del Napoli sul campo dell'Empoli per 2-0. Per la squadra di Spalletti si tratta dell'ottava vittoria consecutiva, con lo scudetto che adesso è sempre più in pugno. Sotto la testata spazio al mercato di Inter e Juventus.Barella è finito nel mirino del Liverpool di Klopp, con i nerazzurri che potrebbero (ri)portare a Milano l'ex rossonero Kessie. Per quanto riguarda i bianconeri, non è da escludere una cessione di Vlahovic: al suo posto potrebbe arrivare Hojlund dell'Atalanta. Intanto alle 12.30 l'Inter sarà ospite del Bologna al Dall'Ara, mentre stasera andrà in scena il big match tra Milan e Atalanta. In basso vengono riportate le dichiarazioni di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, che si scaglia contro UEFA e FIFA. Infine brutto episodio accaduto davanti la sede della Sampdoria: Ferrero viene minacciato con una testa di maiale.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 26/02/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Torino, gara in programma martedì sera alle 20.45. I tifosi bianconeri chiedono a gran voce il rinnovo di Di Maria e sperano di vedere Pogba in campo contro i granata. Dall'altra parte della città, il toro apre le porte del Filadelfia per consentire ai tifosi di seguire la squadra di Juric, il quale spera di recuperare Ilic e Ricci in vista di martedì. Questa sera il Milan scenderà in campo contro l'Atalanta e lo farà con Maignan in porta, il quale torna 162 giorni dopo. A destra spazio al Napoli che ieri sera ha vinto contro l'Empoli e ha praticamente chiuso la pratica scudetto.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!