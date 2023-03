Prima pagina Tuttosport: “Berta-Morata. Atletica Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 25 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, club che avrebbe individuato in Andrea Berta il profilo ideale per ricoprire la carica di direttore sportivo. Inoltre vengono riportate delle novità in merito alla situazione che riguarda i punti di penalizzazione.