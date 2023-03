Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan su Morata. Juve, svolta per il ds

Gazzetta dello Sport

Prima pagina Gazzetta dello Sport 25/03/2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato di Milan e Inter. Secondo la 'rosea', i rossoneri sarebbero sulle tracce di Alvaro Morata, attaccante in scadenza nel 2024 con l'Atletico Madrid. Per quanto riguarda i nerazzurri, il club di Viale della Liberazione tenterà l'assalto per Aubameyang, calciatore in rotta con il Chelsea. A destra focus sulla nazionale, con Retegui che si candida nuovamente per un posto da titolare. Stesso discorso vale anche per Bryan Cristante, pronto a prendere in mano il centrocampo di Mancini. A sinistra vengono riportate le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, e la situazione che riguarda la Juventus. In basso, Lukaku segna tre gol contro la Svezia di Ibrahimovic.