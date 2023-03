Milan, Grujic obiettivo concreto: caratteristiche e numeri in stagione

Partendo dalle caratteristiche tecniche, il classe 1996 è un mediano più di contenimento che offensivo. Nel Porto gioca in qualità di centrale nel centrocampo a 4, sebbene in stagione abbia collezionato appena 18 presenze in Primeria Liga e 3 in Coppa di Lega, oltre alle 4 in Champions League. Una sola rete all'attivo per lui, arrivata in campionato contro l'Estoril il 10 marzo. Inoltre è da segnalare come da diverso tempo il nativo di Belgrado sia nel giro della Nazionale della Serbia, con cui ha disputato alcuni minuti ai Mondiali di Qatar 2022.