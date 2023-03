Calciomercato Milan – In definizione l’affare Sportiello: i dettagli

Il Milan ha definito gli ultimi dettagli per l'affare che porterà in rossonero Marco Sportiello nella prossima finestra di calciomercato

Dopo diverso tempo in cui non si avevano novità in merito al suo possibile trasferimento al Milan, nelle ultime ore sono giunti importanti aggiornamenti a riguardo. Marco Sportiello si avvicina sempre di più a vestire la maglia rossonera, dopo che il Diavolo lo ha seguito insistentemente nelle ultime sessioni di calciomercato. Ma a gennaio alla fine non era andato in porto l'affare, soprattutto per il parere contrario dell'Atalanta.