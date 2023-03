Champions e non solo: è Milan-Napoli anche per Hojlund

Come riportato dal Corriere dello Sport, Milan e Napoli sarebbero pronte a darsi battaglia non solo in campo ma anche per Rasmus Hojlund

Francesco Aliperta

Che Rasmus Hojlund fosse entrato nel mirino di tante squadre in vista della prossima sessione di mercato lo si poteva intuire grazie alle ottime prestazioni offerte con la maglia dell'Atalanta. L'attaccante danese sta stupendo per qualità e continuità di prestazione, mettendosi in risalto non solo in Serie A, ma anche con la sua stessa nazionale. Nel match di ieri, valevole per la qualificazione ad Euro 2024, la Danimarca ha steso la Finlandia proprio grazie ad una tripletta del classe 2003.

Milan-Napoli, sfida anche sul mercato per Hojlund? — Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, ad essersi mostrato molto interessato sarebbe stato il Napoli di Aurelio De Laurentiis, pronto a migliorare un attacco che vanta già la presenza dell'attuale capocannoniere della Serie A: Victor Osimhen. Ma non solo, poiché il quotidiano sportivo parla anche di un'altra squadra pronta ad inserirsi alla corsa per il centravanti danese, con il Milan che resterebbe alla finestra in attesa di sviluppi. Al momento l'Atalanta non vorrebbe svendere il suo gioiello, valutandolo circa 50 milioni di euro.

I primi sondaggi parlerebbero di una trattativa ancora lontana dall'entrare nel vivo, ben ferma ai soli sondaggi, ma rimarrebbe una situazione da monitorare con grande attenzione poiché due fattori potrebbero far saltare il banco: il primo riguarda il Napoli che, in caso di vendita di Osimhen, potrebbe fiondarsi dritto alle porte della dirigenza bergamasca. Il secondo, invece, riguarda un ipotetico passaggio del turno alle semifinali di Champions League del Milan, che garantirebbero ai rossonero un bel tesoretto da reinvestire sul mercato.