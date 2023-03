Prima pagina Tuttosport: “Madunina che Juve!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 20 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Juventus contro l'Inter. A San Siro è terminata 1-0 grazie ad un gol di Kostic, anche se non sono mancate le polemiche da parte dei nerazzurri per un tocco di mano di Rabiot.