Quotidiani sportivi, le prime pagine: le vittorie di Juventus e Napoli

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 20 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

La Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 20/03/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Juventus a discapito dell'Inter. A San Siro è terminata 1-0 in favore dei bianconeri grazie ad un gol di Kostic, anche se non sono mancate le polemiche per il tocco di mano di Rabiot. Sotto la testata si parla del Milan, con Maldini e Pioli che sarebbero a rischio qualora i rossoneri non dovessero centrare il quarto posto. Sotto spazio a Napoli e Lazio. Alla squadra di Spalletti basterebbero cinque vittorie per laurearsi campioni d'Italia, mentre i biancocelesti hanno vinto il derby contro la Roma.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 20/03/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli, ieri vittorioso in trasferta contro il Torino per 4-0. Alla squadra di Spalletti bastano appena cinque vittorie per diventare aritmeticamente campione d'Italia. Vince anche la Juventus che espugna San Siro: i bianconeri battono 1-0 l'Inter grazie ad un gol di Kostic, anche se non sono mancate le polemiche per un tocco di mano di Rabiot. Si è giocato anche il derby di Roma che ha visto trionfare la Lazio 1-0 grazie ad un gol di Zaccagni.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 20/03/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Juventus contro l'Inter. A San Siro è terminata 1-0 grazie ad un gol di Kostic, anche se non sono mancate le polemiche da parte dei nerazzurri per un tocco di mano di Rabiot. Sotto la testata viene riportata la grande vittoria di ieri del Napoli che ha schiantato il Torino con un netto 4-0. In basso spazio al derby di Roma, con la Lazio di Sarri che ha vinto il match contro i giallorossi grazie ad un gol di Zaccagni.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!