Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Le big della Premier su Bennacer”

Il Milan , dopo un calciomercato invernale fermo, potrebbe cambiare faccia durante l'estate. I rossoneri potrebbero aggiungere vari giocatori alla propria rosa, per migliorarne la qualità e dare più opzioni all'allenatore rossonero. Il Milan potrebbe anche dover fare attenzione alle pretendenti per i suoi giocatori migliori: occhio alle sirene inglesi per Ismael Bennacer . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, interesse della Premier per Bennacer

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese Liverpool e Arsenal si starebbero dando battaglia sul mercato per un obiettivo comune in Serie A. Entrambe le formazioni inglesi sarebbero alla ricerca di un play da inserire davanti alla difesa e avrebbero messo nel mirino il metronomo algerino del Milan, Ismael Bennacer. Per il Milan, Bennacer è uno dei giocatori perno del progetto e, fresco di rinnovo, ci vorrebbe un'offerta folle per portarlo via da Milanello. Calciomercato Milan, Padovan: “Maldini e Massara hanno fallito”