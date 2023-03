Calciomercato Milan, Padovan: “Maldini e Massara hanno fallito”

Il Milan perde a Udine, lasciando per strada altri punti importanti per il campionato. I rossoneri, non stanno ricevendo l'apporto che si sarebbero aspettati dagli acquisti estivi di Maldini e Massara. Soprattutto in attacco dove Origi e De Ketelaere non hanno fatto molto fino a questo momento. Del calciomercato estivo del Diavolo, ha detto la sua anche Giancarlo Padovan, giornalista.