Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giroud tranquillizza il Milan, lui c’è”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 23 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la situazione in casa Milan legata a Olivier Giroud, attaccante francese classe 1986 reduce dalla finale dei Mondiali, ma pronto a tornare subito in campo. I rossoneri non hanno altri attaccanti di ruolo a disposizione e Giroud, che tornerà a fine mese, sarà immediatamente arruolabile. Poi a gennaio l'incontro per il rinnovo. Si parla, quindi, di spalla, della riapertura dell'inchiesta plusvalenze.