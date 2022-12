Quotidiani sportivi, le prime pagine di oggi: Giroud c’è

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 23 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato.

Stefano Bressi

La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 23 dicembre 2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la situazione in casa Milan legata a Olivier Giroud, attaccante francese classe 1986 reduce dalla finale dei Mondiali, ma pronto a tornare subito in campo. I rossoneri non hanno altri attaccanti di ruolo a disposizione e Giroud, che tornerà a fine mese, sarà immediatamente arruolabile. Poi a gennaio l'incontro per il rinnovo. Si parla, quindi, di spalla, della riapertura dell'inchiesta plusvalenze.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 23 dicembre 2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla proprio del caso plusvalenze riaperto, con la Juventus che adesso rischierebbe tantissimo, visto che ci sono le prove. Addirittura si parla di una possibile retrocessione della squadra bianconera. In basso Cristiano Ronaldo che è pronto ad andare a giocare in Arabia Saudita per un miliardo circa. Non c'è spazio per il Milan in prima pagina invece.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 23 dicembre 2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando come di consueto della Juventus, ma ovviamente in chiave positiva. Con la dichiarazioni del nuovo direttore generale, che sottolinea come le ambizioni della società non cambino. Della riapertura del caso plusvalenze, invece, si parla in modo negativo, dicendo che si fanno figli e figliastri. In basso brutte notizie per il Milan: per Mike Maignan ci sarebbe addirittura la Supercoppa Italiana a rischio.