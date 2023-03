Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo tenta Morata”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 25 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato di Milan e Inter. Secondo la 'rosea', i rossoneri sarebbero sulle tracce di Alvaro Morata, attaccante in scadenza nel 2024 con l'Atletico Madrid. Per quanto riguarda i nerazzurri, il club di Viale della Liberazione tenterà l'assalto per Aubameyang, calciatore in rotta con il Chelsea.